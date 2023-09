Immer mehr Spiele, die vor einigen Jahren auf PS4 oder Xbox erschienen sind, werden auf die Nintendo Switch portiert. Dabei werden teils technische Meisterwerke vollbracht. Wir zeigen sieben Spiele, von denen niemand gedacht hätte, dass sie auf der Switch möglich sind. Ende 2023 ist es so deutlich wie nie zuvor: Die Nintendo Switch wird alt. Freilich war die Konsole nie als grafisches Wunderwerk gedacht. Doch mit Spielen wie The Legend of Zelda: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...