Hannover (www.anleihencheck.de) - Trotz weiter steigender Fremdkapitalkosten drängen Kreditnehmer aus allen Sektoren in den europäischen Anleihenprimärmarkt, so die Analysten der Nord LB.Bisher seien in dieser Woche mehr als EUR 25 Mrd. emittiert worden (im September rund EUR 125 Mrd.). Der Index für synthetisches Kreditrisiko iTraxx Main (CDS) handele in diesem Umfeld in der Nähe seines Vier-Monats-Hochs bei über 80 Basispunkten (der iTraxx Main spiegele das 5-J-Kreditausfallrisiko für Investment Grade Unternehmen wider). Einige Unternehmen, welche auf wieder fallende Refinanzierungskosten spekuliert hätten, scheinen auf dem falschen Fuß erwischt worden zu sein. ...

