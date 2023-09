Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im SSA-Segment ging es mit vier Emissionen in dieser Woche etwas lebhafter zu, so die Analysten der Helaba.KFW, Action Logement Services, Land Hessen und das Bundesland Niederösterreich hätten insgesamt ein Volumen in Höhe von EUR 6,25 Mrd. einsammeln können. Dabei sei das Angebot an Laufzeiten durchaus unterschiedlich gewesen: Während KfW und das Land Hessen Anleihen mit einer sieben- und fünfjährigen Laufzeit angeboten hätten, habe der französische Emittent mit 15 Jahren eher das lange Ende gewählt. Dass Investoren derzeit kaum oder wenig bereit seien, einen gegenüber konventioneller Anleihe verringerten Spread für Papiere mit Nachhaltigkeitsaspekt (Greenium) zu bezahlen, würden die Preisfindungen beim Green Bond der KfW bzw. beim Sustainable Bond der Action Logement Services verdeutlichen. ...

