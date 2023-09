Der DAX dürfte am Freitag zunächst an seine Vortageserholung anknüpfen. Am Donnerstag war der heimische Leitindex zunächst noch mit 15.138 Punkten bis zum Mittag auf einen weiteren Tiefststand seit März gefallen, hatte dann aber deutlich gedreht. Unterstützung gab es dabei aus Übersee, wo sich die US-Börsen ebenfalls stabilisieren konnten. Wieder etwas niedrigere Renditen bei den US-Staatsanleihen und gesunkene Ölpreise und sorgen für Erleichterung. Nach kräftigen Abschlägen am Donnerstag kostete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...