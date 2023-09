Zürich (ots) -



Bekanntlich wird der Online-Supermarkt der Migros Aare, myMigros, per 29. September eingestellt. Grund genug für den Konkurrenten Farmy, die ehemaligen myMigros-Kundinnen und Kunden mit einer humorvollen Kampagne direkt anzusprechen und sich als neue Lösung zu präsentieren.



In der Kampagne wird der Claim von myMigros - "Das bringt's" - auf kreative Weise in die Botschaft mit einbezogen und darauf hingewiesen, dass dies in Bezug auf den Online-Supermarkt eben nicht mehr der Fall ist, beziehungsweise, dass es ab sofort nur noch Farmy bringt. Wortwörtlich.



Roman Hartmann, Co-CEO Farmy: "Die Szene findet unsere Plakate witzig und wir sind zuversichtlich, auch die Migros wird diese mit einem Augenzwinkern sehen."



