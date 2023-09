Berlin (ots) -Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hält die Aufnahme weiterer Geflüchteter in der Hauptstadt für eine humanitäre Pflicht. Im rbb24 Inforadio sagte sie am Freitag, es gebe ein Grundrecht auf Asyl:"Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir uns als Deutschland, aber auch europaweit dazu verpflichtet, diesen Menschen Schutz zu geben und zu versorgen."Damit reagierte Kiziltepe auf den aktuellen ARD-Deutschlandtrend von Infratest Dimap. Demnach sagen knapp zwei Drittel der Befragten, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnehmen soll. Ziel sei weiter, die Geflüchteten in Berlin dezentral unterzubringen:"Großunterkünfte bergen die Gefahr, dass Konflikte entstehen. Das wollen wir gemeinsam mit den ehrenamtlichen Organisationen besprechen und verstärkt in die Unterkünfte gehen. Es geht jetzt darum, gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sozialpsychologische und pädagogische Betreuung auszubauen, um Konflikte zu minimieren."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/5614685