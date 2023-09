Berlin (ots) -Anlässlich des Internationalen Tags der älteren Menschen am 1. Oktober fordert das Deutsche Institut für Menschenrechte Bund, Länder und Kommunen auf, die Auswirkungen des Klimawandels auf ältere Menschen stärker zu berücksichtigen und flächendeckend Schutzmaßnahmen zu ergreifen."Ältere Menschen leiden besonders unter den negativen Folgen des Klimawandels, beispielsweise durch ein erhöhtes Sterberisiko bei Hitzewellen. Bestehende Schutzmaßnahmen wie Hitze-, Katastrophenschutz- oder Evakuierungspläne berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen jedoch zu wenig", kritisiert Claudia Mahler, Institutsexpertin für die Rechte älterer Menschen. Zudem existierten diese Maßnahmen derzeit nicht flächendeckend."Der deutsche Staat ist menschenrechtlich verpflichtet, die Menschen in seinem Staatsgebiet vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Neben einer nachhaltigen Umwelt- und Klimapolitik, die die langfristigen negativen Folgen des Klimawandels reduziert, müssen Politik und Verwaltung schon jetzt auch Schutzvorkehrungen treffen. Damit ältere Menschen sie nutzen können, müssen die Maßnahmen eng an ihren Bedürfnissen entwickelt werden", so Mahler. Digitale Warnsysteme müssten beispielsweise berücksichtigen, dass viele ältere Menschen nicht digital erreichbar seien, Evakuierungspläne müssten die Situation pflegebedürftiger Menschen im Blick haben. Zudem sei es dringend notwendig, qualifizierte Daten zu erheben, die Aussagen zu den spezifischen Auswirkungen von Umweltbelastungen auf ältere Menschen ermöglichten.Für den Sommer 2023 geht das Robert Koch-Institut ("Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität") bislang von 2.960 hitzebedingten Sterbefällen von Menschen über 65 Jahren aus. 2022 sind laut RKI in Deutschland circa 4.500 Menschen an Hitze gestorben.WEITERE INFORMATIONENDas Thema "Rechte Älterer" auf unserer Website: www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/rechte-aeltererUN, Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons (2023): Report on the rights of older persons in the context of climate change-induced disasters. UN Doc. A/78/226 https://ots.de/Hs5cuMPressekontakt:Ute Sonnenberg, 2. PressesprecherinTelefon: 030 259 359 - 453E-Mail: sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51271/5614682