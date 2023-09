DJ Lindner fordert weitere Entlastung für Menschen und Betriebe

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) drängt seine Ampelpartner SPD und Grüne in einem Zeitungsinterview zu deutlichen Erleichterungen für Wirtschaft und Verbraucher, da die Rezession nach Einschätzung von führenden Wirtschaftsexperten noch schlimmer ausfällt als erwartet.

"Wir müssen Wachstumsbremsen lösen. Menschen und Betriebe verdienen Entlastung", sagte der FDP-Chef der Augsburger Allgemeinen. Zuvor hatten die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognose für 2023 nach unten revidiert. Sie erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um voraussichtlich 0,6 Prozent schrumpfen wird. Noch im Frühjahr waren sie von einem leichten Wachstum von 0,3 Prozent ausgegangen.

"Die Prognose sollte Appell genug an alle politischen Akteure sein, sich diesem Ziel anzuschließen", so Lindner.

Für Lindner sei die Prognosekorrektur nicht unerwartet gekommen aufgrund der unbefriedigenden wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands. "Die Konjunkturprognose unterstreicht das drastisch", so Lindner. Nun müsse die "Sicherung unseres Wohlstands an erster Stelle stehen". Wichtige Schritte sei die Bundesregierung bereits gegangen, etwa mit dem Wachstumschancengesetz, dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, der Verbesserung der Fachkräfteeinwanderung und der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Doch der Finanzminister will mehr: "Alleine reicht das aber noch nicht." Über die Parteigrenzen hinweg sei nun eine sei nun eine Kraftanstrengung notwendig, sagte er der Zeitung.

