Baierbrunn (ots) -Jeder Mensch hat Hämorrhoiden - aber sind Hobby-Rennradfahrer besonders gefährdet und müssen gar aufhören zu radeln? Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" gibt Entwarnung: Radfahren erhöht nicht das Risiko für ein Hämorrhoidalleiden.Hämorrhoiden sind gemeinsam mit dem Schließmuskel für die Kontinenz am Darmausgang zuständig. Gute Nachricht für Rennradfahrer: Eine krankhafte Veränderung kommt nicht durch das Lieblingshobby, sondern ist in der Regel eine genetische Gewebeschwäche. Verstopfung oder zu starkes Pressen beim Stuhlgang verstärken dies.Dr. Bernhard Strittmatter, Proktologe aus Freiburg, hat Tipps, die betroffenen Fahrradfans bei Beschwerden helfen können:- Tragen Sie eine atmungsaktive Radlerhose, die den Schweiß gut abtransportiert und wenig Reibung verursacht.- Legen Sie sich einen geeigneten Sattel zu, der nicht zu hart ist, also zum Beispiel einen Gelsattel.- Ihre Haut können Sie schützen, indem Sie vor dem Radeln etwas Panthenol- oder Zinksalbe auftragen.- Trinken Sie ausreichend, dadurch wird der Stuhl wieder weicher.- Sollten Sie unter starken Schmerzen leiden und es blutet oder nässt, verzichten Sie ein paar Tage auf das Radfahren und suchen Sie im Zweifel eine Arztpraxis auf. Hämorrhoidalleiden sollten regelmäßig untersucht werden.