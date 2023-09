Geld verdienen leicht gemacht: Die Ölpreise notieren auch in dieser Woche auf einem anhaltend hohen Niveau, welches es Produzenten wie BP oder Petrobras wirklich einfach macht, Tag für Tag üppige Gewinne zu scheffeln. Unter dem Strich haben die Erdölpreise in der laufenden Woche abermals deutlich zugelegt.Ein Fass Nordseeöl kostete zeitweilig mehr als 97 Dollar, die runde 100-Dollar-Marke rückt also näher. Der Preis für amerikanisches Rohöl war erstmals seit Sommer 2022 über die Marke von 95 Dollar ...

