SWR Fernsehfilm von Franziska Buch mit Julius Gause, Lina Hüesker, Anneke Kim Sarnau und Sophie von KesselDie Liebesgeschichte zweier Teenager, die mehr äußere und innere Hindernisse überwinden müssen als die meisten. Und die Geschichte zweier Mütter, denen es schwerer fällt als anderen, ihren Kindern den Raum für diese Liebe zu geben. Autorin und Regisseurin Franziska Buch erzählt in "Nach uns der Rest der Welt" unerschrocken und mit Humor von erster Liebe, von sichtbaren und unsichtbaren Versehrungen und von Akzeptanz als elterlicher Kernkompetenz. Julius Gause, Lina Hüesker, Anneke Kim Sarnau und Sophie von Kessel sind in den Hauptrollen zu sehen. Der SWR Fernsehfilm wurde von Bavaria Fiction produziert, wird am Mittwoch, 4. Oktober 2023, 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist bereits jetzt in der ARD Mediathek zu sehen.Erste LiebeWieder einmal beginnt der 16-jährige Jonas an einer neuen Schule und wie immer hat er nicht die Absicht, als irgendjemandes Darling zu reüssieren, sondern lässt seiner Wut auf die Welt freien Lauf. Jonas hat Duchenne-Muskeldystrophie, ist auf den Rollstuhl angewiesen und weiß, dass er an dieser unheilbaren und progressiv verlaufenden Krankheit eher früher als später sterben wird. Seine Mutter Alma, die Jonas allein großzieht und lieber einen Zweitjob annimmt als auf eine Therapie für ihn zu verzichten, ist entschlossen, die Verschlechterung hinauszuzögern und geht dafür keine Kompromisse ein. Sie hat Jonas bei Dr. Wildenhahn untergebracht, einer Kapazität für Duchenne. Tatsächlich gelingt es der Ärztin, von Jonas ernst genommen zu werden. Bis er Emily näher kennenlernt, Marianne Wildenhahns Tochter, die in seine Klasse geht. Emily hat ein massives schulisches Tief, das sie vor ihrer Mutter wegen deren hohen Ansprüchen verheimlicht. Sie verliebt sich in Jonas. Emilys aufrichtige Zuneigung gibt ihm den Mut, sie zurückzulieben. Aus Emily und Jonas wird ein Paar, über alle Hindernisse hinweg. Doch Marianne fürchtet, dass ihre labile Tochter mit der Beziehung zu einem Todkranken überfordert sein könnte. Alma wiederum macht es Angst, dass Jonas ihr entgleitet. Beide wollen nur das Beste für ihr Kind. Was bei beiden bedeutet, die Liebe der beiden Teenager zu unterbinden. Denn keine von ihnen hält es für möglich, dass Emily und Jonas womöglich selbst wissen, was das Beste ist.Mit Kraft, Leichtigkeit und HumorMit Kraft, Leichtigkeit und Humor wollte Franziska Buch von der Liebe eines jungen Mannes mit und einer jungen Frau ohne Behinderung erzählen. Bei der Uraufführung ihres Films beim Filmfest München 2023 bekam sie dafür großen Beifall vom Publikum. Zum Ensemble von "Nach uns der Rest der Welt" gehören außerdem Luna Jordan, Anton Petzold, Florian Stetter, Juls Serger, Henriette Schmidt und Robert Dölle. Produziert wurde der Film von Ronald Mühlfellner, Producerin war Alexandra Ortmaier, die Redaktion liegt bei Monika Denisch. "Nach uns der Rest der Welt" ist eine Produktion der Bavaria Fiction im Auftrag des SWR für die ARD.Ausstrahlung:Mittwoch, 4. Oktober 2023, 20:15 Uhr im Ersten