BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat seine Ziele für die internationalen Klimahilfen bereits im vergangenen Jahr und damit drei Jahre früher als geplant übertroffen. Deutschland hat seine internationale Klimafinanzierung 2022 auf ein neues Rekordniveau von 6,39 Milliarden Euro gesteigert und Entwicklungsländern diese Summe für Klimaschutz und Klimaanpassung zur Verfügung gestellt, wie das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesentwicklungsministerium erklärten. Das waren rund 1 Milliarde mehr als im Vorjahr. Damit wurde die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für 2025 zugesagte jährliche Zielmarke von 6 Milliarden Euro Klimafinanzierung aus öffentlichen Mitteln bereits drei Jahre früher erreicht. Deutschland appellierte an andere Industriestaaten, ebenfalls ihre Zusagen einzulösen.

Deutschland leiste seinen fairen Anteil am Versprechen der Industriestaaten, pro Jahr 100 Milliarden US-Dollar für den Einsatz gegen den Klimawandel in Entwicklungs- und Schwellenländern zu mobilisieren, wie die Ministerien in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten.

"Wir stehen zu unseren internationalen Zusagen. Das ist ein wichtiges Signal für den Klimaschutz, aber auch für Deutschlands Ruf als verlässlicher Partner. Jetzt kommt es darauf an, dass auch andere Industriestaaten ihren fairen Anteil an unserem gemeinsamen Versprechen leisten, pro Jahr 100 Milliarden US-Dollar gegen den Klimawandel in Schwellen- und Entwicklungsländern zu mobilisieren", sagte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). "Dieses Versprechen muss jetzt endlich eingelöst werden." Dies sei nicht nur eine zentrale Frage des Vertrauens zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Es würde auch helfen, andere Länder wie China oder die Golfstaaten bei der Klimafinanzierung in die Verantwortung zu nehmen, so die Ministerin.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte, dass man die Erderwärmung nur eindämmen könne, wenn alle Länder zu ihren Zusagen stünden und ihre Klimaschutzanstrengungen stetig erhöhten. "Es geht letztlich darum, die Länder des globalen Südens in die Lage zu versetzen, den eigenen Klimaschutzverpflichtungen nachkommen zu können. Mit der signifikanten Erhöhung unseres Beitrages zur internationalen Klimafinanzierung leisten wir dafür einen entscheidenden Beitrag", so Habeck.

Rund 44 Prozent der internationalen Klimafinanzierung entfallen den Ministerien zufolge auf den wichtigen Teilbereich der Anpassung an den Klimawandel, rund 2,8 Milliarden Euro.

