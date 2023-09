DJ Volkswagens E-Modell "Trinity" soll in Zwickau gebaut werden - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Volkswagen-Elektroauto mit dem Projektnamen "Trinity" soll einem Zeitungsbericht zufolge in Zwickau gebaut werden. Wie das Handelsblatt berichtet, soll die Standort-Entscheidung in einer VW-Aufsichtsratssitzung an diesem Freitag Thema sein. Ein Konzernsprecher wollte sich auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht zu dem Bericht äußern.

Ursprünglich sollte das weitgehend automatisierte Fahrzeug in einem komplett neuen Werksteil in Wolfsburg-Warmenau gefertigt werden. Allerdings hatten Probleme bei der Entwicklung der Fahrzeugsoftware den Start des Projekts immer wieder verzögert. Konzernchef Oliver Blume hatte daher kurz nach seinem Amtsantritt vor einem Jahr das Trinity-Vorhaben auf Ende des Jahrzehnts verschoben.

VW-intern geht man laut Handelsblatt frühestens von einer Markteinführung im Jahr 2028 aus.

