Mühlbach (ots) -Vorreiterrolle & nachhaltiges Familienabenteuer: die ersten "Spielend wandern Wege" am HochkönigDer Hochkönig präsentiert als erste Region von Österreichs Wanderdörfer zwei neue "Spielend wandern Wege". Ein zeitgemäßes Wanderprodukt für Familien, welches ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und Zukunft steht.Ein neues Familienangebot: Die ersten "Spielend wandern Wege" rund um Mühlbach am Hochkönig verbinden Wandern, naturnahes Spielen und spektakuläre Landschaft mit dem wachsenden Bedürfnis der Familien nach Natur, Stressabbau und Reduktion. Jeweils acht Naturspielstationen, ein durchgängiges Leitsystem und der sanfte Einsatz digitaler Hilfsmittel bringen Familien ganz nah in die Natur. Die Landschaft ist die Attraktion, gemeinsame Familienzeit steht im Mittelpunkt.Spielen in der Natur, mit der NaturDie Idee hinter den "Spielend wandern Wegen" ist einfach: Bestehende Wanderwege werden durch Naturspielstationen aufgewertet und neu inszeniert. Stationstafeln und ein sicheres Leitsystem führen mühelos über QR-Codes zu Spielvorschlägen, Anleitungen und Zusatzinformationen. Die Spielideen lenken die Aufmerksamkeit gezielt auf natürliche Highlights wie Pflanzen, Tiere oder Bäume.Mit Revitalisierung und Ressourcenschonung viel erreichenDie "Spielend wandern Wege" sind eine nachhaltige Chance, Hotspots in der Region zu entlasten und eine moderne Form der Besucherlenkung zu schaffen. Sie schaffen neue Angebote aus vorhandenem Potenzial und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Ungenutzte Wege werden so auf neue Weise revitalisiert und attraktiv gestaltet. "Im Tourismus benötigen wir Konzepte, die die Natur entlasten, auf vorhandene Ressourcen setzen und die eigentliche Attraktion, die Landschaft, erlebbar machen", betont Nicola Woisetschläger, Leiterin des Tourismusbüros in Mühlbach.Rausgehen und spielen: Kein Druck, kein Müssen, keine Warteschlangen Anstatt sich dem touristischen Stress auszusetzen und Highlights abzuhaken, erleben Kinder auf diesen Wegen spielerisch und entspannt die Natur: Sie lernen etwa das Fangblatt-Spiel oder den Duft von Wiesenkräutern kennen. Eltern profitieren von einer unkomplizierten Planung, während die Wege Naturerlebnisse ermöglichen und vor allem zur Wanderlust anregen. "Kein Druck, kein Muss, keine Warteschlangen - einfach unterwegs sein, Glücksmomente sammeln und zugreifen, wenn die Natur uns die Hand reicht", fasst Ulrich Andres, GF von Österreichs Wanderdörfern, den Wert der Wege für Eltern zusammen.Sensibilisierung für ökologische Themen und Verantwortung erlangt man genau auf diese Art: spielerisch, im Erleben, ohne große Ablenkungen und am besten gemeinsam. Die Wege sind eine Weiterentwicklung, die aus der 2019 gegründeten Initiative "Spielend wandern" (www.spielend-wandern.at) hervorgegangen ist.