Kiel/Bonn (ots) -Langjährige ehrenamtliche Funktionen und Zusammenarbeit gewürdigtDer Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) verleiht den diesjährigen DVT-Award an Werner Schwarz, Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein. Bei der Ehrung in Kiel würdigte DVT-Präsident Cord Schiplage den langjährigen Einsatz des gebürtigen Bad Oldesloers in unterschiedlichen ehrenamtlichen Funktionen und den offenen Austausch mit der Futtermittelbranche."Die Jury aus Vertretern des Verbandes ehrt damit Werner Schwarz' langjähriges Bemühen, Verständnis für die verschiedenen Ansichten zu vermitteln und Brücken zu bauen. Davon profitiert auch die Futtermittelwirtschaft als wichtiges Bindeglied zwischen pflanzlicher und tierischer Produktion, der sich Werner Schwarz mit dem ganzheitlichen Denkansatz gleichermaßen verbunden fühlt", sagte Cord Schiplage im Rahmen der Verleihung. "Neben seinen ehrenamtlichen Funktionen beim Deutschen Bauernverband und in der Landwirtschaft, aber auch in seiner jetzigen Rolle als Minister in Schleswig-Holstein war die Mitwirkung in der Zukunftskommission Landwirtschaft ein weiterer ausschlaggebender Grund", so der DVT-Präsident weiter. Über Parteigrenzen hinweg schätze man die Verhandlungsfähigkeit und die immer wieder notwendige Besonnenheit von Werner Schwarz, sagte Schiplage.Werner Schwarz dankte dem DVT für die Auszeichnung: "Ich erinnere mich gerne an die gemeinsame Zusammenarbeit zurück. Die Diskussionen mit dem DVT insbesondere im Rahmen der Grünen Woche waren für mich immer erhellend." Schwarz verwies zugleich auf die Leistungen der Tierernährung in Zusammenarbeit mit den Landwirten.Weitere Impressionen zur Award-Verleihung an Werner Schwarz sind auf dem YouTube-Kanal des DVT zu finden: https://youtu.be/xcm63qGzlJUÜber den AwardDer DVT-Award wird jährlich an eine Person vergeben, die sich durch besondere Leistungen beispielhaft über längere Zeit direkt oder indirekt für die Futtermittelwirtschaft einsetzt oder eingesetzt hat. Die preiswürdige Person sollte außerhalb des DVT gesucht werden oder Mitarbeiter/in eines DVT-Mitgliedsunternehmens sein und mit der Arbeit der Branche eng verbunden sein. Der DVT-Award wurde 2023 zum neunten Mal vergeben.Über den DVTDer Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.Pressekontakt:Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)Fabian Preuss | PressesprecherBeueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 BonnTelefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |preuss@dvtiernahrung.de | www.dvtiernahrung.deTwitter: @DVTVerband | facebook.com/DVTiernahrung |tinyurl.com/DVT-YoutubeOriginal-Content von: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/45468/5614750