Forsta, das führende Technologieunternehmen für die Optimierung der Human Experience (HX) in den Bereichen Customer, Employee und Consumer Journeys hat heute bekanntgegeben, dass Sie einen weiteren namenhaften Kunden in der DACH-Region "Willkommen" heißen, Insight Culture. Insight Culture ist eine Beratungsagentur, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1999 auf ethnografische Marktforschung konzentriert hat.

Insight Culture wird die Human Experience (HX)-Plattformtechnologie von Forsta implementieren, um moderne Marktforschungsaktivitäten für seine Kunden durchzuführen.

"Wir freuen uns sehr darauf, die Lösung von Forsta für unsere Kunden zu nutzen", sagt Nelly Kern, Research Director bei Insight Culture. "Unser Geschäft konzentriert sich auf die Aufdeckung von Erkenntnissen, die relevante Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, und mit Forsta sind wir in der Lage, diesem Versprechen noch mehr Nachdruck zu verleihen."

Die HX-Plattform von Forsta basiert auf 30 Jahren technologischer Expertise in den Bereichen Marktforschung, Kunden- und Mitarbeiterfeedback. Neben Lösungen für die quantitative und qualitative Datenerhebung kombiniert die Plattform Funktionen für digitales Storytelling und Datenvisualisierung sowie den Close-the-Loop Prozess. Mithilfe der Plattform erhalten Verantwortliche aus den Bereichen Marktforschung, Customer Employee Experience vollständige Transparenz über Bewertungen, Bedürfnisse, Einstellungen und Verhalten ihrer Zielgruppen und können die zugehörigen Daten auf einer einheitlichen Plattform zusammenführen, analysieren und visualisieren sowie umgehend darauf reagieren.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Insight Culture, da wir unsere Präsenz in dieser wichtigen Region weiter ausbauen wollen", sagt Michael Lersch, Geschäftsführer von Forsta Deutschland. "Die Bedeutung von Technologie war noch nie so groß wie heute, wenn es um die Sammlung, Auswertung und Analyse großer Datenmengen in der Marktforschung und Kundenerfahrung geht. Die Forsta HX-Plattform und unser Expertenteam helfen diesen Führungskräften, die Erfahrungen ihrer Zielgruppen zu erschließen und letztlich diese Verbindungen zu vertiefen, um einen größeren Wert zu schaffen."

Weitere Informationen über die gesamte Bandbreite an Technologielösungen, die auf der HX-Plattform von Forsta verfügbar sind, finden Sie unter https://www.forsta.com/de/.

Über Forsta A Technology Company

Forsta A Technology Company betreibt die HX-Plattform (Human Experience) eine umfassende Technologieplattform, die die Silos zwischen CX (Customer Experience), Employee Experience (EX) und Marktforschung aufbricht, so dass Unternehmen ein tieferes und vollständigeres Verständnis für die Erfahrungen ihrer Zielgruppen erhalten können. Die Technologie von Forsta in Kombination mit einem Team von Fachberatern hilft Tausenden von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gastgewerbe, Marktforschung, professionelle Dienstleistungen, Einzelhandel und Technologie. Forsta ist als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Voice of the Customer für das Jahr 2021 anerkannt. Forsta ist ein Unternehmen von PG Forsta.

Über PG Forsta

PG Forsta bietet die Technologie und das Fachwissen, um Unternehmen dabei zu helfen, ein tieferes und umfassenderes Verständnis für die Erfahrungen ihrer Zielgruppen zu erlangen. Das Unternehmen betreibt die HX (Human Experience)-Plattform eine umfassende Technologieplattform, die die Silos zwischen CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), Patient Experience (PX) und Marktforschung aufbricht. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Gastgewerbe, Marktforschung, professionelle Dienstleistungen, Einzelhandel und Technologie.

Über Insight Culture

Insight Culture ist eine Gruppe von Kulturexperten, die scheinbare Komplexität aufdecken, interpretieren und Komplexität in sinnvolle Realität umwandeln. Sie entschlüsseln kulturelle Verhaltensweisen und Nuancen in umsetzbare Erkenntnisse, die relevante Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230929948885/de/

Contacts:

Media

Nick Hinds

VP of Global Marketing

nick.hinds@forsta.com