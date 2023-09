Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September 2023 um 141.000 gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Gegenüber August wurden 69.000 Arbeitssuchende weniger registriert, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

