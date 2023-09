DJ MÄRKTE ASIEN/Hausse in Hongkong - Tokio tritt auf der Stelle

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Im Sog der freundlichen Tendenz an der Wall Street ist es am Freitag an der Börse in Hongkong zu einer Erholungsrally gekommen. An den anderen Börsen der Region tat sich deutlich weniger. Das Geschäft war zudem ausgedünnt, denn in Seoul und in Schanghai wurde nicht gehandelt. Wegen der Mittherbstfeiertage beginnt das Geschäft in Seoul erst wieder am Mittwoch kommender Woche und Schanghai steht vor der sogenannten Goldenen Woche. Hier geht es erst am 9. Oktober weiter.

Der HSI in Hongkong lag im Späthandel 3,1 Prozent im Plus, angetrieben von Technologieaktien, die als besonders zinsempfindlich gelten. Deren Subindex legte um 4,2 Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen auf die in den USA nach dem jüngsten sehr kräftigen Anstieg etwas gesunkenen Marktzinsen. Dies habe die Stimmung aufgehellt - zumindest fürs erste. Auch die am Vortag deutlicher gesunkenen Ölpreise würden positiv aufgenommen, so Marktbeobachter.

In Tokio bewegte sich der Nikkei-225-Index kaum vom Fleck, er schloss mit 31.858 Punkten. Bremsend dürfte das Verbrauchervertrauen gewirkt haben, das im August in Japan unerwartet gesunken ist. Dazu sanken die Baubeginne stärker als gedacht.

Mehr tat sich beim Yen. Nachdem Japans Finanzminister Suzuki die Aussage erneuerte, gegen einen zu starken Rückgang des Yen vorzugehen, legte dieser mit etwas Verspätung zu. Zunächst hatte er sich noch wenig beeindruckt gezeigt. "Wir haben ein starkes Gefühl der Dringlichkeit", betonte der Politiker. Der Dollar lag zuletzt bei 148,72 Yen, verglichen mit einem Tageshoch von 149,50. Markteilnehmer sehen die runde 150er Marke als mögliche Eingriffslinie zur Stützung des Yen, nachdem man ähnliches vor rund einem Jahr schon einmal beobachtet habe.

In Sydney schloss sich der Markt der US-Vorgabe an, der S&P/ASX 200 legte um 0,5 Prozent zu, nachdem es an den drei Tagen zuvor jeweils nach unten gegangen war. Gesucht waren die Rohstoffschwergewichte Rio Tinto, BHP und Fortescue mit Gewinnen bis zu 1,3 Prozent. Core Lithium waren Tagesfavorit. Der Kurs schoss um 19 Prozent nach oben, nachdem der Lithiumproduzent Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Für Bank of Queensland ging es trotz einer Gewinnwarnung nur leicht abwärts um 0,4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.048,60 +0,3% +0,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.857,62 -0,0% +22,1% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag +10,2% Schanghai-Comp. Feiertag +0,7% Hang-Seng (Hongk.) 17.856,97 +2,8% -12,2% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.353,74 0% +15,7% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.220,15 +0,4% -1,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.428,62 -0,8% -3,7% 11:00 BSE (Mumbai) 65.741,11 +0,4% +8,1% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:24 % YTD EUR/USD 1,0595 +0,3% 1,0566 1,0514 -1,0% EUR/JPY 157,51 -0,1% 157,73 156,89 +12,2% EUR/GBP 0,8658 +0,0% 0,8657 0,8655 -2,2% GBP/USD 1,2238 +0,3% 1,2205 1,2149 +1,2% USD/JPY 148,68 -0,4% 149,29 149,25 +13,4% USD/KRW 1.344,25 -0,4% 1.350,23 1.355,93 +6,5% USD/CNY 7,1632 -0,2% 7,1757 7,3048 +3,8% USD/CNH 7,2852 -0,1% 7,2942 7,3108 +5,2% USD/HKD 7,8287 -0,0% 7,8296 7,8253 +0,2% AUD/USD 0,6477 +0,8% 0,6427 0,6374 -4,9% NZD/USD 0,6029 +1,1% 0,5963 0,5945 -5,1% Bitcoin BTC/USD 27.046,39 +0,1% 27.015,50 26.422,74 +62,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,94 91,71 +0,3% +0,23 +15,3% Brent/ICE 95,32 95,38 -0,1% -0,06 +16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.871,01 1.864,83 +0,3% +6,18 +2,6% Silber (Spot) 23,03 22,63 +1,8% +0,40 -3,9% Platin (Spot) 919,05 909,50 +1,1% +9,55 -14,0% Kupfer-Future 3,75 3,71 +1,2% +0,04 -1,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

