Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) plant für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 in Summe 3 Mrd. Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre auszuschütten, wie am Donnerstagabend berichtet wurde. Um dies zu erreichen, soll die Ausschüttungsquote für 2024 mindestens 70 Prozent betragen. "Die geplante Erhöhung der Ausschüttungsquote ist Ausdruck unserer Zuversicht für die weitere Entwicklung der Bank", so Commerzbank-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...