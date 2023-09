Emittent / Herausgeber: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pressemitteilung München, den 29. September 2023 Mittelstand an der Börse live erleben: Die Fachkonferenzen m:access im Oktober Am 11. und 12. Oktober 2023 veranstaltet die Börse München die m:access Fachkonferenzen Finanzdienstleistungen (Tag 1) und Technologie (Tag 2). Die beiden Tage werden als Hybrid-Veranstaltungen organisiert, die Teilnahme ist in den Räumen der Börse München oder online möglich.

Es präsentieren sich ab 9.25 Uhr am Mittwoch, den 11.10.2023 Baader Bank AG

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Rubean AG

stock3 AG

Netfonds AG

aifinyo AG

Going Public Media AG und am Donnerstag, den 12.10.2023 STEICO SE

Lion E-Mobility AG

Hoftex Group AG

SBF AG

Darwin AG

Wolftank-Adisa Holding AG

Artec Technologies AG

Northern Data AG Das detaillierte Programm und den Link zur Anmeldung finden Sie unter www.boerse-muenchen.de/termine Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren, Analysten und Fachjournalisten. Private Anleger sind gerne zur online-Teilnahme eingeladen. Über m:access: Das 2005 von der Börse München initiierte Segment m:access ist die Börse für den Mittelstand in der DACH-Region. Es bietet KMUs einen unkomplizierten, preisgünstigen und unbürokratischen Weg an den Kapitalmarkt. Die rund 70 Unternehmen aus den Branchen Beteiligungen, Consumer/Leisure, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Software/IT und Technologie haben insgesamt mehr als 26.500 Beschäftigte. Seit Oktober 2019 gibt es einen All Share Index der in m:access gelisteten Gesellschaften. Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Sie bietet mit dem Spezialisten-Modell "Börse München" und dem Market Maker-Modell "gettex" zwei komplementäre Handelsmodelle an. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert Neutralität für Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten. An der Börse München sind etwa 30.000, auf gettex knapp 400.000 Finanzprodukte (Aktien, Anleihen, ETPS, Fonds und Zertifikate) im Angebot. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Pressekontakt Bayerische Börse : Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de





