Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Erneuerbare Energien haben in den ersten drei Quartalen 2023 rund 52 Prozent des Bruttostromverbrauchs gedeckt- ein Plus von knapp 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), wie der BDEW mitteilte. Zwischen März und September lag der Anteil der Erneuerbaren demnach jeden Monat konstant bei rund 50 Prozent oder mehr. Besonders stark seien die Monate Mai und Juli mit einem Anteil von 57 und 59 Prozent Erneuerbaren gewesen.

Da die Erneuerbaren-Quote als Anteil am Stromverbrauch bemessen wird, erhöht laut den Angaben ein niedrigerer Verbrauch die Quote und umgekehrt. Daher wirke sich der aktuell niedrigere Stromverbrauch positiv auf die Erneuerbaren-Quote aus. Aber auch in absoluten Zahlen habe die Erzeugung der erneuerbaren Energien mit 199 Milliarden kWh um knapp 4 Prozent höher gelegen als im Vorjahr. Im Juni erreichte die Stromerzeugung aus Photovoltaik den Angaben zufolge einen neuen Rekord: 9,8 Milliarden kWh Strom wurden aus Solarenergie produziert - gut 16 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

"Es ist erfreulich, dass die erneuerbaren Energien in den vergangenen Monaten konstant rund die Hälfte unseres Stromverbrauchs decken konnten. Zum Teil sogar mehr", sagte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae. Insbesondere Photovoltaikanlagen leisteten einen immer größeren Beitrag zur Stromversorgung. "Die Zahlen machen Mut, nun die nächsten Etappenziele in Angriff zu nehmen." Dazu müssten insbesondere Hürden für den Windenergieausbau abgebaut werden. Klar sei aber auch, dass die Stromerzeugung aus Erneuerbaren schwanke. Es sei daher wichtig, den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke anzureizen und Investitionssicherheit zu schaffen.

