Die Vonovia-Aktie hat in der laufenden Woche ein dickes Minus verzeichnet. Allein am Dienstag ging es für den Immo-Titel um mehr als fünf Prozent nach unten. Vor diesem Szenario hatte DER AKITONÄR bereits am Montag gewarnt und eine Kursmarke erwähnt, an der sich die Chance für einen Nachkauf ergeben sollte.

