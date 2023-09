Baden-Baden (ots) -Partys und Shows am 31. Oktober 2023 im Europa-Park in Rust / Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlichOb Motto-Partys, Shows mit Gruselatmosphäre oder musikalische Highlights - bei der "SWR3 Halloween Party" ist für Abwechslung gesorgt. Tickets für die "SWR3 Halloween Party" am 31. Oktober 2023 im Europa-Park in Rust sind auf https://swr3service.de, www.europapark.de sowie an der Abendkasse erhältlich.Star-DJs im Europa-Park sorgen für PartystimmungHighlight des Abends ist "Horror goes Clubbing" in der Europa-Park Arena mit Star-DJ Alle Farben und dem DJ- und Produzenten-Duo Vize. Alle Farben ist einer der erfolgreichsten internationalen deutschen Künstler unserer Zeit. Im Jahr spielt er rund 150 Shows, unter anderem ist er auf den Dance-Festivals "Tomorrowland" oder "Lollapalooza" vertreten. Seine Hits wie "She Moves (Far Away)", "Little Hollywood" oder "Alright" wurden weltweit bereits zwei Milliarden Mal gestreamt. Das Berliner DJ- und Produzenten-Duo Vize hat bereits Hits mit Popstars wie Tom Gregory ("Never Let Me Down"), Rea Garvey ("The One") oder Felix Jaehn ("Close Your Eyes") produziert. Sie touren in Europa, Großbritannien und Asien. Die Songs wurden über 2,5 Milliarden Mal gestreamt. Den Auftakt der Party übernimmt DJ Dennis Reif.Silent-Disco, Live-Band und gruseliges StylingStart der "SWR3 Halloween Party" ist um 20 Uhr in mehreren Locations gleichzeitig: Im "Europa-Park Dome" laden die drei SWR3 DJs Michael Leupold, D White und BeOne zur "Silent Disco" ein. Besucherinnen und Besucher können sich an ihren Kopfhörern für einen Sound entscheiden und zu unterschiedlichen Beats mitfeiern. "Das Studio" bietet der "nightLIVEband" eine Bühne. Um auch in den Pausen für Stimmung zu sorgen, wird zusätzlich SWR3 DJane Tatjana Orfée vor Ort sein. Für alle, die sich vorher noch passend zum Anlass stylen lassen möchten, wird im "Europa-Park Dome Foyer" zwischen 18:30 und 21:30 Uhr gegen Aufpreis ein Styling-Programm angeboten.TicketsKombi- und Party-Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf auf https://swr3service.de, www.europapark.desowie an der Abendkasse. Einlass mit Kombiticket ab 9 Uhr, mit Party-Ticket ab 18 Uhr.Weitere Informationen: http://swr.li/swr3-halloween-party-im-europa-parkPressekontakt SWR3:Corinna Scheer, Tel.: +49 7221 929-22986 corinna.scheer@SWR.dePressekontakt Europa-Park:Corina Zanger, Tel.: +49 7822 77-14140 corina.zanger@europapark.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5614805