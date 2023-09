Der Commerzbank-Vorstand hat bei den Zielen für die Zeit nach der Sanierung 2024 nachjustiert und stellt nun höhere Eigenkapitalrenditen und eine attraktivere Ausschüttungspolitik in Aussicht. Die Aktie haussiert und kann sich deutlich von der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke absetzen.Eigentlich wollte das Management erst mit den Q2-Zahlen am 8. November die neue Strategie und damit auch die angepassten Ausschüttungsziele vorstellen. Doch der Druck in den vergangenen Tagen wurde zu groß. Gestern ...

