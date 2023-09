Aufatmen bei den Anlegern: Nike konnte mit seinen Zahlen zum ersten Geschäftsjahr überzeugen und die niedrigen Erwartungen toppen. Das beflügelt am Freitagmorgen auch die Aktie des deutschen Konkurrenten Adidas. Mit einem Kursplus von rund sechs Prozent springt sie an die DAX-Spitze.Nach dem starken Abverkauf seit Septemberbeginn hat sich das Chartbild bei Adidas nun wieder aufgehellt. Der Kurs eroberte mit dem starken Run am Freitagmorgen die wichtige 200-Tage-Linie bei 158,94 Euro zurück. Diese ...

