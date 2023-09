Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) -- Privatbankhaus holt mit Marija Rubezic zum 1. Oktober 2023 ausgewiesene Expertin für komplexe Anforderungen im Wealth Management- Aufbau einer speziellen Einheit für die Ansprache und Betreuung von Key Clients mit weiteren Einstellungen bereits geplantLösungen für komplexe Anforderungen: Hauck Aufhäuser Lampe wird im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking seine vorhandenen Kapazitäten im Geschäft mit Key Clients ausbauen. Dazu wird Marija Rubezic (43) mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 als Director Key Clients zu dem Privatbankhaus wechseln. In ihrer Funktion verantwortet sie unter anderem den Aufbau und die Leitung einer neuen Einheit zur Ansprache und Betreuung von Key Clients, darunter hochvermögende Kunden (Ultra High Net Worth Individuals - UHNWIs). Das Team um Marija Rubezic soll die bisherigen erfolgreichen Aktivitäten des Bankhauses im Bereich Key Clients nochmals ausweiten. Diese werden künftig in der Verantwortung des Co-Heads Wealth Management Daniel Sauerzapf liegen.Marija Rubezic besitzt eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Wealth Management. In dieser Zeit hat sie sich weitreichende Kenntnisse in der Betreuung von Key Clients erworben. Zudem verfügt sie über die Expertise als Certified Family Officer (FvF). Marija Rubezic wechselt von Rothschild & Co. Weitere berufliche Stationen umfassen Sal.Oppenheim jr. & Cie, die Deutsche Bank sowie die Citigroup.Hauck Aufhäuser Lampe baut die Kapazitäten für Key Clients im Zuge der eigenen Wachstumsstrategie im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking aus. Durch das umfassende Angebot von Wealth Management- als auch Finanzierungslösungen ist das Bankhaus gerade für die Ansprüche von Single und Multi Family Offices, Unternehmern, Nachfolgern, Gründern sowie Senior Executives sehr gut aufgestellt.Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe: "Unsere Kunden haben sehr spezifische und individuelle Anforderungen und benötigen von ihrem Finanzpartner eine Begleitung, die deutlich über eine rein fachliche Expertise hinausgeht. In diesem Sinne verstehen wir unser Bankhaus mit seinen Beraterinnen und Beratern als wichtiges Netzwerk, das den Austausch und den Wissenstransfer ermöglicht sowie individuelle Lösungen entwickelt. Umso mehr freuen wir uns, mit Marija Rubezic eine erfahrene Bankerin, eine ausgewiesene Expertin und nicht zuletzt eine hervorragende Persönlichkeit für die Ansprache und Betreuung von Key Clients gewonnen zu haben. Bei den anstehenden Aufgaben wünschen wir ihr viel Erfolg."Pressekontakt:Sandra FreimuthHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comOriginal-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115618/5614906