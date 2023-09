Berlin/Bonn (ots) -Der Botschafter der Republik Aserbaidschan in Deutschland, Nasimi Aghayev, stellt die Situation für die armenische Bevölkerung in der Region Bergkarabach als sicher dar und forderte die Menschen zum Bleiben auf. Sie würden alle Rechte und Sicherheitsgarantien als aserbaidschanische Staatsbürger genießen. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte Aghayev: "Als aserbaidschanische Regierung werden wir die Sicherheit des armenischen Volkes garantieren und alles dafür tun, dass sie sich in Aserbaidschan wohlfühlen. Allmählich werden wir sicher das gegenseitige Vertrauen wieder aufbauen können." Aus der Region Bergkarabach sind bisher bereits rund 85.000 Menschen geflohen. Aghayev erklärte weiter, es sei nun wichtig, zu einem Friedensabkommen mit Armenien zu kommen. "Es gibt jetzt eine historische Chance dafür, nachdem die Frage der so genannten Unabhängigkeit von Bergkarabach gelöst ist. Wir wollen mit Armenien ein neues Kapitel aufschlagen, eines des dauerhaften Friedens und des gemeinsamen Wohlstands und des friedlichen Zusammenlebens, bisher haben uns diese Gebietsansprüche Armeniens gegen Aserbaidschan daran gehindert", so der Botschafter.Die Blockade des Latschin-Korridors, bei der es sich laut Aghayev lediglich um einen "eingeschränkten Zugang" gehandelt habe, bezeichnete er als notwendige Antiterror-Maßnahme seines Landes, um die Einfuhr militärischer Güter für separatistische Kräfte zu verhindern. Inzwischen sei der Latschin-Korridor wieder "voll funktionsfähig". Die Frage nach einer möglichen Konsequenz des Vorgehens seines Landes in Bergkarabach auf das vereinbarte Gasabkommen mit der EU ließ Aghayev unbeantwortet.Das Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/OdVPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5614968