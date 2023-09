Kurz vor Börsenschluss hat ein Bericht über den möglichen Teilverkauf der Stahlsparte der Aktie von Thyssenkrupp am Donnerstag einen Kurssprung beschert. Der tschechische Milliardär Daniel Kretínský wird sich angeblich beteiligen und die Hälfte übernehmen. Es wäre ein Deal, der Sinn macht, sagt die US-Bank JPMorgan.Thyssenkrupp wolle sein Stahlgeschäft in Europa vollkommen unabhängig von Kohlestrom machen, so Analyst Moses Ola. Kretínský wiederum ist der Chef und Großaktionär des Energiekonzerns ...

