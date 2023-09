Quartalszahlen von Nike: Aktie nachbörslich +7%

Werbung







Am Donnerstagabend gegen 22:00 deutscher Zeit erreichten uns die Quartalszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 des Mode- und Sportartikelherstellers Nike. Obwohl der Umsatz nur leicht zulegte, notierte der Aktienkurs nachbörslich rund 7% höher.



Nike gilt als einer der führenden Sportartikelhersteller der Welt. Das klassische Logo von Nike, der sogenannte "Swoosh", ist nicht nur in der Generation Z allseits bekannt. Umso amüsanter ist die Geschichte hinter dem so bekannten Logo, das den

Namen der griechischen Siegesgöttin trägt. 1971 designte eine Studentin den "Nike-Flügel" für rund 35 US-Dollar.



Werfen wir nun einen Blick auf die jüngsten Ergebnisse. Der Umsatz des im Dow Jones gelisteten Unternehmens legte um 2% von 12,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 12,9 Milliarden US-Dollar im abgelaufenen Quartal zu. Entgegen den Erwartungen konnte der Konzern den Ertrag je Aktie aber auf dem Niveau des Vorjahres halten. Dieser stieg leicht von 0,94 US-Dollar auf 0,95 US-Dollar um rund 1% an. Betrachtet man den Umsatz nach Regionen im Jahresvergleich, fällt auf, dass die Umsätze in den USA leicht rückläufig waren (-2%). In Europa, dem Nahen Osten und Afrika konnten sie jedoch um 8% zulegen konnten. Im Großraum China sowie Asien und Lateinamerika konnte der Konzern seinen Umsatz zusätzlich um 5% bzw. 3% steigern. Insgesamt ist der Anteil des Geschäftes in den USA gemessen am Umsatz mit knapp 44% noch am größten.









