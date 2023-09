Die Commerzbank hat sich für die Zukunft ehrgeizige Ziele gesetzt und plant, ihre Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Durch eine Erhöhung der Ausschüttungsquote sollen diese einen größeren Anteil an den Gewinnen erhalten. Für die Commerzbank-Aktie geht es am Freitag daher steil nach oben. Der Konzernchef Manfred Knof erwartet eine gesteigerte Profitabilität und eine Eigenkapitalrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...