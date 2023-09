DJ Bundesrat billigt Gebäudeenergiegesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat das Gebäudeenergiegesetz gebilligt, das der Bundestag vor drei Wochen nach langem Streit beschlossen hatte. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Plenarsitzung in Berlin darauf, zu dem umstrittenen Heizungsgesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2024 eingeführt werden und regelt den Austausch von Heizungen mit klimafreundlicheren Anlagen. Zunächst gilt die Pflicht zum Einbau von Heizungen mit einem Anteil von 65 Prozent erneuerbaren Energien nur für Neubauten und Neubaugebiete. Für Bestandsgebäude muss zunächst eine kommunale Wärmeplanung vorliegen, bevor die Pflicht zum Einbau von klimafreundlicheren Heizungen spätestens 2028 gilt.

Für den Austausch gibt es eine staatliche Förderung von mindestens 30 Prozent und maximal 70 Prozent der Investitionskosten. Die Finanzhilfe ist gedeckelt bei 21.000 Euro. Außerdem können noch Förderungen für andere klimafreundliche Sanierungsmaßnahmen beantragt werden. Die maximal förderfähigen Investitionskosten für solche Effizienzmaßnahmen liegen laut Wirtschaftsministerium bei 60.000 Euro pro Wohneinheit, wenn ein individueller Sanierungsfahrplan vorliegt, und bei 30.000 ohne Sanierungsfahrplan.

Auch in der Länderkammer gab es aber Kritik an dem Gesetz. So sprach der brandenburgische Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) von einem "völlig verkorksten Gesetzgebungsverfahren".

(Mitarbeit: Andrea Thomas)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2023 05:54 ET (09:54 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.