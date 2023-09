Frankfurt am Main (ots) -Mit mehr als einer Viertelmillion zusätzlichen Exemplaren erreicht die erfolgreichste F.A.Z. des Jahres deutschlandweit wieder so viele Leser wie mit keiner anderen Ausgabe.Zum vierten Mal in Folge erscheint am 29. September die größte F.A.Z. des Jahres mit einer Gesamtauflage print und digital von 500.000 Exemplaren. Mit mehr als einer Viertelmillion zusätzlichen Exemplaren erreicht die größte F.A.Z. des Jahres deutschlandweit auch 2023 eine Reichweite wie mit keiner anderen Ausgabe. Werbekunden nutzen die Möglichkeiten dieser Plattform für besondere Inszenierungen.Im alljährlichen Themenschwerpunkt "Zukunft" versammelt die F.A.Z.-Redaktion in dieser Ausgabe "50 Ideen von heute für die Welt von morgen." Wie wollen wir leben und arbeiten, wie wohnen und kommunizieren, wie müssen wir uns gegenwärtig verhalten, um auch zukünftig gut zu leben? Welche Lösungsansätze existieren schon jetzt in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um dabei zu helfen, die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern? Eine Sonderbeilage des vierteljährlichen Magazins "Frankfurter Allgemeine Quarterly" widmet sich jungen Menschen und stellt vor, wie sie ihre persönliche Zukunft gestalten und die des Landes verbessern wollen.Wie in den Vorjahren bieten Augmented-Reality-Elemente Lesern einen zusätzlichen Mehrwert. Redaktionelle Inhalte ebenso wie Produkte und Dienstleistungen werden multimedial erlebbar. Aufrufbar sind die Features direkt über das Smartphone. Jede AR-Inszenierung lässt sich einfach durch den Scan eines integrierten QR-Codes öffnen.Die digitale Ausgabe ist unter faz.net/groesstefaz erreichbar.Pressekontakt:Petra HoffmannLeiterin UnternehmenskommunikationFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon: +49 69 75 91-2749E-Mail: presse@faz.dewww.frankfurterallgemeine.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/5615073