München (ots) -Die Auszeichnung in der Kategorie Beste Information beim 25. Deutschen Fernsehpreis ging zum wiederholten Mal an die tagesthemen. Die Jury würdigte die Live-Berichterstattung der ARD-Nachrichtensendung aus der ukrainischen Hauptstadt im August 2022: Sechs Monate Krieg gegen die Ukraine - tagesthemen live aus Kiew mit Moderatorin Caren Miosga und Reporter Vassili Golod. Beide sind zuvor eine Woche lang quer durch das Land gereist, um aus verschiedenen Blickwinkeln darüber zu berichten, wie die Menschen mit dem verheerenden Krieg und seinen Folgen leben.Die Auszeichnung für die Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung erhielt Barbara Schöneberger für ihre Moderation bei der Live-Show Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool (ARD/NDR/Bildergarten Entertainment), dem deutschen Vorentscheid für das ESC-Finale 2023 in Liverpool.In der Kategorie Bester Schnitt/Montage Information/Dokumentation gewannen André Nier und Sarah-Christin Peter mit Reeperbahn Spezialeinheit FD65 (ARD/NDR/SWR/WDR/rbb/gebrueder beetz/OneGate Media). Der Dokumentarfilm und die gleichnamige Doku-Serie für die ARD Mediathek berichten über die deutsche Polizeieinheit FD65, die 1980 den Kampf gegen das Organisierte Verbrechen im Hamburger Rotlichtmilieu aufnimmt.Christoph Schauer und Max Filges wurden in der Kategorie Beste Musik Fiktion ausgezeichnet für ihre Leistungen im spannungsgeladenen Schwarzwald-Thriller Höllgrund (ARD/SWR/Studio Zentral).Kai Gniffke, ARD-Vorsitzender: "Der Deutsche Fernsehpreis bedeutet eine große Ehre - deshalb meine Gratulation an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Dass auch wieder viele erstklassige ARD-Produktionen ausgezeichnet wurden, freut mich natürlich sehr. Entscheidend ist aber, dass es der ARD wieder gelungen ist, den Menschen in Deutschland exzellente Qualität zu bieten. Für sie produzieren wir spannende Fiktion, exzellente Unterhaltung und verlässliche Informationen aus den Regionen Deutschlands."Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Meine herzlichen Glückwünsche an die ARD-Preisträger: die Tagesthemen, insbesondere an Caren Miosga und Vassili Golod für ihre exzellente journalistische Leistung und ihre Gabe, über komplexe Themen wie den verheerenden Krieg in der Ukraine hochprofessionell und ausgewogen zu informieren, aber auch die menschliche Dimension aus nächster Nähe zu erzählen. Glückwunsch auch an die großartige Babara Schönberger, die mit ihrem Esprit, Humor und ihrer Vielseitigkeit jede Show trägt. Und natürlich an alle weiteren Preisträgerinnen und Preisträger in der ARD für ihre herausragende Leistungen!"Viele Videos der ausgezeichneten und der nominierten Projekte sind weiterhin in der ARD Mediathek abrufbar: ardmediathek.dePressekontakt:ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deFotos über: ard-foto.deardmediathek.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5615084