PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist der wärmste September seit Start der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1900 registriert worden. Nach vorläufigen Werten war der September in diesem Jahr mit einer Durchschnittstemperatur von 21,5 Grad um 3,6 Grad wärmer als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020, wie der Wetterdienst Météo France am Freitag in Paris mitteilte. Örtlich sei es sogar mehr als vier Grad wärmer gewesen als im langjährigen Durchschnitt. Im September war es damit in Frankreich in diesem Jahr nahezu ähnlich warm wie im Juni. Zu Beginn des Monats gab es eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 30 Grad in weiten Teilen des Landes.

Und zum Monatsende steigen die Temperaturen in Frankreich nach Vorhersage der Meteorologen abermals an. In der Südhälfte werde es erneut mehr als 30 Grad warm.

Auch in Deutschland war der September laut vorläufiger Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der wärmste seit Messbeginn - in dem Fall 1881, wie der DWD kurz zuvor berichtet hatte. Das Temperaturmittel betrug demnach im Schnitt 17,2 Grad. Das sind 3,4 Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 2020./evs/DP/men