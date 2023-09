EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

CHAPTERS Group AG: Halbjahresbericht 2023 zeigt Fortführung des Wachstums im ersten Halbjahr 2023



Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht 2023 veröffentlicht: Mit 31 operativen Gesellschaften zum 30. Juni erzielte die Gruppe einen Umsatz von 43,7 Mio. Euro - einen Anstieg von +77% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022. Im ersten Halbjahr 2023 stieg das EBITDA (adjustiert) der operativen Gesellschaften mit 11,1 Mio. Euro um 61% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022.

Die Profitabilität unsere Minderheitsbeteiligung Fintiba GmbH ist, angetrieben durch den Anstieg der Erträge aus dem Sperrkontenbestand, stark gewachsen. "Unsere operativen Gesellschaften liefern auch 2023 positive Ergebnisse. In einem unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfeld freuen wir uns, heute gute Ergebnisse bekannt geben zu können. Die Zahl der Konzerngesellschaften wächst weiter, insbesondere im Segment Vertical Market Software (VMS), dem die Hälfte unseres operativen EBITDA zuzurechnen ist. Wir schätzen die Stabilität, die diese wachsende wiederkehrende Umsatzbasis für unsere Gruppe bedeutet", sagt Marlene Carl, CFO der CHAPTERS Group AG. Seit dem 30. Juni 2023 sind vier weitere operative Gesellschaften Teil der Gruppe geworden. Mit der Gründung der mlog capital SAS wurde die Gruppe um eine fünfte Plattform ergänzt, die sich auf VMS in Frankreich konzentriert. Für das Gesamtjahr 2023 erwarten wir, dass das EBITDA (adjustiert) der operativen Gesellschaften, an denen die CHAPTERS Group AG zum 29.09.2023 mehrheitlich beteiligt ist, bei 15,5 bis 18,0 Mio. Euro liegen wird. Der auf die CHAPTERS Group AG entfallende Anteil liegt dabei bei rund 11,0 bis 13,0 Mio. Euro. Die Nettofinanzverschuldung auf Ebene der Gruppenunternehmen beträgt inklusive planmäßiger Tilgungen bis zum Jahresende voraussichtlich rund 29,0 Mio. Euro. Die von der CHAPTERS Group AG an die Plattformgesellschaften gewährten Gesellschafterdarlehen (einschließlich aufgelaufener Zinsen) belaufen sich zum Jahresende voraussichtlich auf rund 70 Millionen Euro. Der in Minderheitsanteilen investierte Betrag beläuft sich zum 29. September 2023 auf rund 21,6 Mio. Euro. Die liquiden Mittel, einschließlich des Wertpapierportfolios auf Ebene der CHAPTERS Group AG, betragen zum 29. September 2023 rund 35,6 Mio. Euro, der ausstehende Betrag der Ewigkeitsanleihe beträgt rund 21,7 Mio. Euro. Jan Mohr, CEO, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass nächste Kapitel unserer Unternehmensgeschichte - markiert durch die offizielle Umbenennung - in Angriff zu nehmen und das Wachstum der letzten Jahre fortzuschreiben. Ich bin sehr stolz auf unsere Organisation, dass wir seit Juni 2022 ein Wachstum des investierten Kapitals von +86% erzielen konnten. Das Tempo und die Qualität des anorganischen Wachstums waren großartig, und wir sehen viele zusätzliche wertsteigernde Akquisitionsmöglichkeiten. In unserem VMS-Segment erwerben unsere Plattformen nun Unternehmen in fünf Ländern. Ebenso sehen wir organische Wachstum in den meisten operativen Unternehmen der Gruppe, vor allem dank der starken Leistung von Fintiba und Preiseffekten im VMS Segment". Der Zwischenbericht 2023 kann über die Website des Unternehmens heruntergeladen werden: CHAPTERS Group AG - Investor Relations - Veröffentlichungen . Die CHAPTERS Group AG ist für Investorenanfragen unter ir@chaptersgroup.com zu erreichen.



