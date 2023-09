EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

LIPPSTADT (DEUTSCHLAND) 29. September 2023

Bernard Schäferbarthold wird neuer HELLA CEO CFO Bernard Schäferbarthold übernimmt zum 1. Januar 2024 den Vorsitz der Geschäftsführung und folgt auf Michel Favre

Dr.-Ing. Wolfgang Ziebart: "Bernard Schäferbarthold hat seine hohe Managementkompetenz bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Gleichzeitig möchte ich Michel Favre für seine ausgezeichnete Arbeit danken" Bernard Schäferbarthold, derzeit Chief Financial Officer von HELLA, wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung. Dies hat der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Bernard Schäferbarthold übernimmt den Posten zum 1. Januar 2024 von CEO Michel Favre, der sich mit dem Gesellschafterausschuss einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung seines Mandats geeinigt hat. Bernard Schäferbarthold (52), der einen langjährigen Vertrag unterschrieben hat, ist bereits seit November 2016 als Mitglied der Geschäftsführung für den Unternehmensbereich Finanzen und Controlling von HELLA zuständig. Bis zur Regelung der Nachfolge wird Bernard Schäferbarthold die CFO-Rolle in Personalunion weiter verantworten. Dr.-Ing. Wolfgang Ziebart, Vorsitzender des HELLA Gesellschafterausschusses: "Bernard Schäferbarthold hat seine hohe Managementkompetenz mehrfach unter Beweis gestellt und entscheidend dazu beigetragen, HELLA in den letzten Jahren sicher durch ein von zahlreichen Herausforderungen geprägtes Branchenumfeld zu steuern. Für die Zukunft ist HELLA damit nicht nur strategisch und finanziell, sondern auch personell hervorragend aufgestellt. Gleichzeitig möchte ich mich ausdrücklich bei Michel Favre für seine ausgezeichnete Arbeit bedanken. Er hat beispielsweise die Kooperation mit Faurecia unter dem FORVIA Dach weiter vorangetrieben, eine Vielzahl an Synergien realisiert und sich mit großem persönlichem Engagement dafür eingesetzt, den Standort Lippstadt weiterzuentwickeln." Bernard Schäferbarthold: "HELLA feiert im kommenden Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Die Leitung eines gleichermaßen traditionsreichen und zukunftsorientierten Unternehmens übernehmen zu dürfen, ist mir eine große Ehre. Als Teil von FORVIA sind wir heute ein globaler Marktführer, diversifizierter aufgestellt und weniger Risiken ausgesetzt. Ich freue mich darauf, im Interesse aller Anteilseigner unser gemeinsames Know-how zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen auf das nächste Level zu bringen. Ich möchte dazu beitragen, die Innovationsgeschwindigkeit zu beschleunigen, die Autonomie in den unterschiedlichen Regionalmärkten konsequent zu stärken und unsere führende Position weiter auszubauen." Hinweis: Text und Bildmaterial finden Sie auch unter: www.hella.de/presse .



