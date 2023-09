Bitcoin Kurs nach BlackRock-Verzögerung dennoch über 27.000 Dollar - Ether-Futures im Blick

Das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset Bitcoin (USD) kann sich am Freitagmorgen trotz einer weiteren Verzögerung in puncto Bitcoin-Spot-ETF über der runden Marke von 27.000 Dollar halten. Im Blick behalten Anleger zudem die jüngsten Entwicklungen in Sachen Ether-Futures. Für eine Bitcoin-Einheit müssen Anleger auf Wochensicht rund 27.100 Dollar und damit 1,60 Prozent mehr auf den Tisch legen. Der Ethereum Kurs (USD) verteuert sich gleichen Zeitraum um fünf Prozent auf 1.673 Dollar je Einheit. US-SEC verschiebt BlackRock-Antrag erneut - Anleger hoffen dennoch auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hat die Prüfung der Anträge von BlackRock Inc., Invesco Ltd. und anderen, die den ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA an die Börse bringen wollen, weiter verzögert. Dies hatte der Nachrichtendienst Bloomberg am Donnerstag gemeldet.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

