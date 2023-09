Leipzig (ots) -Der MDR möchte auf sein digitales Mediendossier zum neuen Tatort aus Dresden "Was ihr nicht seht" aufmerksam machen - auch diesmal ermitteln in der sächsischen Landeshauptstadt Karin Gorniak (Karin Hanczewski), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach).Der Film wird am 5. November 2023, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt und steht ab sofort für Rezensionszwecke im ARD-Vorführraum (https://presse.daserste.de/index~login.html) zur Verfügung.Das Mediendossier finden Sie hier (https://www.mdr.de/presse/mediendossier/index.html).Zum Inhalt:Eine junge Frau erwacht orientierungslos und benommen mit einem Messer in der Hand neben ihrem erstochenen Freund. Als die Kommissarin Leonie Winkler am Tatort eintrifft, erkennt sie in ihr ihre alte Schulfreundin Sarah Monet. Winklers Kollegin Karin Gorniak und die Kriminaltechnik sind bereits bei der Arbeit. Alle Spuren deuten auf eine Beziehungstat hin. Hat Sarah ihren Freund unter Alkoholeinfluss getötet, möglicherweise in Notwehr?Die Kommissarin will ihrer Freundin helfen, wird aber von ihrem Chef Peter Michael Schnabel wegen möglicher Befangenheit vom Fall abgezogen. Auf eigene Faust ermittelt sie weiter ... Die forensischen Untersuchungen ergeben, dass Sarah K.-o.-Tropfen im Blut hatte. Das ändert alles.Honorarfreie Fotos finden Sie unter: ardfoto.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 63 76,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5615344