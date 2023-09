Ein Fan-Film hält den Rekord als der älteste aktive Torrent und feierte kürzlich sein 20-jähriges Jubiläum. Der IT-Experte des Teams will den Torrent so lange wie möglich am Leben erhalten. Der älteste noch aktive Torrent der Welt hat gerade sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Er wurde am 28. September 2003 gestartet. Es handelt sich um einen Fan-Film zu The Matrix, kreativ betitelt als The Fanimatrix.AnzeigeAnzeige Zwei Jahrzehnte sind eine beeindruckende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...