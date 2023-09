Aktienfonds, die im Reich der Mitte investieren, haben mit den Problemen der chinesischen Wirtschaft zu kämpfen. Scope hat einen Blick auf die Entwicklung geworden. Die Krise am Immobilienmarkt, schwache Wachstumsaussichten und ein sinkendes Anleger- und Verbrauchervertrauen in China haben chinesische Aktien in den vergangenen Monaten belastet. Der CSI 300, Leitindex für Titel, die in Shanghai ...

