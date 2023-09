Daten zum Wirksamkeitsnachweis unterstützen klinische Bewertung des Cell Pouch Systems als potenzielle Behandlung von postoperativer Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion)

London (Ontario), Windham County (Connecticut), den 29. September 2023 / IRW-Press / - Sernova Corp. (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen in der klinischen Phase, das auf dem Gebiet der Zelltherapeutika führend ist, gab heute neue vorklinische Daten für seine neuartige Zelltherapieplattform, das Cell Pouch System, als potenzielle Behandlung der postoperativen Hypothyreose auf der Jahrestagung 2023 der American Thyroid Association (ATA) bekannt, die von 27. September bis 1. Oktober 2023 in Washington, D.C., stattfindet.

Die wesentlichen Erkenntnisse der Untersuchungen:

- Nach einer kompletten Entfernung der Schilddrüse (Thyreoidektomie) führte die Wiedereinpflanzung von gesundem Schilddrüsengewebe in die vorvaskularisierte Cell Pouch zur Wiederherstellung der beiden wichtigsten Schilddrüsenhormone, d. h. freies Thyroxin (FT4) und Trijodthyronin (T3), auf die normalen Ausgangswerte.

- Die Werte des schilddrüsenstimulierenden Hormons (TSH) wiesen unmittelbar nach der Thyreoidektomie einen signifikanten Spitzenwert auf, wobei ab fünf Wochen nach der Wiedereinpflanzung des Schilddrüsengewebes ein allmählicher Rückgang beobachtet wurde. Dieses Muster unterstreicht die Wiederherstellung der Wirkung der intrinsischen Schilddrüsenrückkopplungsschleife.

- Kürzlich erfolgte Radioisotopen-Aufnahmen und histologische Untersuchungen bestätigten das Vorhandensein von gesundem und funktionsfähigem Schilddrüsengewebe in der Cell Pouch sechs (6) Monate nach der Wiedereinpflanzung.

"Zurzeit müssen sich Patienten, die an der Schilddrüse operiert wurden, einer lebenslangen Schilddrüsenhormonersatztherapie unterziehen. Ein beträchtlicher Teil dieser Patienten kämpft mit anhaltenden Symptomen einer Schilddrüsendysfunktion, einschließlich Gewichtszunahme, Müdigkeit, Depressionen, Gedächtnisstörungen und kognitiver Beeinträchtigung, was sich negativ auf ihre Lebensqualität auswirkt", sagte Cynthia Pussinen, Chief Executive Officer von Sernova.

"Das Cell Pouch System von Sernova soll die Lebensqualität durch eine Behandlung der postoperativen Hypothyreose verbessern. Diese neuen Daten stellen ein klinisches Szenario beim Menschen nach, bei dem Schilddrüsengewebe über die Cell Pouch in den Patienten reimplantiert wird, was zur Wiederherstellung der normalen Schilddrüsenfunktion führt. Sernova prüft zurzeit die kommerziellen Möglichkeiten und Wege für eine beschleunigte Entwicklung des Schilddrüsenprogramms."

Allein in den USA werden jedes Jahr etwa 150.000 Thyreoidektomien vorgenommen, was eine beträchtliche Marktmöglichkeit darstellt.[1] Das potenzielle Produkt der ersten Generation von Sernova würde gesundes Gewebe aus der eigenen Schilddrüse des jeweiligen Patienten verwenden, das bei einer Thyreoidektomie wegen einer gutartigen Erkrankung entfernt wird. Dieser therapeutische Ansatz würde die Notwendigkeit einer medikamentösen Immunsuppression überflüssig machen. Eine aus Stammzellen gewonnene Technologie der zweiten Generation könnte für die Behandlung einer breiteren Bevölkerungsgruppe mit Schilddrüsenunterfunktion eingesetzt werden.

Details der Poster-Präsentation:

Titel: Autotransplantation von Ratten-Schilddrüsengewebe in ein vorvaskularisiertes entnehmbares Cell Pouch Gerät zur Behandlung von postoperativer Hypothyreose ("Auto-Transplantation of Rat Thyroid into a Pre-Vascularized Retrievable Cell Pouch Device for the Treatment of Post-Operative Hypothyroidism")

Redner: Dr. Arash Memarnejadian, Senior Research Scientist von Sernova

Datum und Uhrzeit: 29. September, 15:50 Uhr bis 18:40 Uhr MEZ

Poster Nr.: 323

Über Sernova und die Cell Pouch-System-Plattform für Zelltherapie

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Zelltechnologien für chronische Krankheiten im Bereich Medizin entwickelt. Dazu zählen insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A.

Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines "funktionellen Heilmittels" für die Behandlung des insulinabhängigen Diabetes. Sein Hauptprodukt ist das "Cell Pouch-System", ein neuartiges implantierbares und skalierbares Medizinprodukt mit immungeschützten therapeutischen Zellen. Die Cell Pouch bildet nach der Implantation eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper. Damit wird das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die essenzielle Faktoren freisetzen, die im Körper von Patienten mit bestimmten chronischen Krankheiten fehlen oder mangelhaft sind.

Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-1/2-Studie an der Universität von Chicago konnte das Potenzial des Cell Pouch-Systems von Sernova als eine "funktionelle Heilung" für Menschen mit Typ-1-Diabetes (T1D) demonstriert werden, wobei die Cell-Pouches über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren implantiert wurden, Tendenz steigend

In Kooperation mit der Universität von Miami entwickelt Sernova derzeit auch eine proprietäre Technologie, um die therapeutischen Zellen vor dem Angriff des Immunsystems abzuschirmen. Ziel ist hier, die Notwendigkeit der chronischen systemischen Immunsuppression zu beseitigen.

Im Mai 2022 gingen Sernova und Evotec eine globale strategische Partnerschaft ein, um eine implantierbare und serienmäßige Inselzellersatztherapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit bietet Sernova eine möglicherweise unbegrenzte Versorgung mit insulinproduzierenden Zellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (Typ 1 und Typ 2).

Sernova macht auch Fortschritte bei von zwei zusätzlichen Entwicklungsprogrammen, die das Cell Pouch-System nutzen: eine neue Zelltherapie für Schilddrüsenunterfunktion infolge einer Entfernung der Schilddrüse und eine lentivirale ex-vivo-Faktor-VIII-Gentherapie für Hämophilie A.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Unternehmen:

Christopher Barnes

VP, Investor Relations

Sernova Corp.

mailto:christopher.barnes@sernova.com

+1 519-902-7923

http://www.sernova.com

Anleger:

Corey Davis, Ph.D.

LifeSci Advisors, LLC

mailto:cdavis@lifesciadvisors.com

+1 212-915-2577

Medien:

Hannah Holmquist

LifeSci Communications

mailto:hholmquist@lifescicomms.com

+1 619-723-4326

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aussichten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "Potenzial für" und ähnliche Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten", stellen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen spiegeln die Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System des Unternehmens und/oder verwandte Technologien durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder rechtzeitig zu erhalten; die Fähigkeit, eine Lizenz für zusätzliche ergänzende Technologien zu erhalten; die Fähigkeit, die Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren; sowie die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbundenen Risiken. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle, einschließlich der Faktoren, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca konsultieren, um zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Sun, G. H., DeMonner, S., & Davis, M. M. (2013). Epidemiologische und wirtschaftliche Trends bei der stationären und ambulanten Thyreoidektomie in den USA, 1996-2006. Thyroid, 23(6), 727-733.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72123Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72123&tr=1



