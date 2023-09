FRANKFURT (dpa-AFX) - Sparkassen-Vorstände blicken pessimistisch auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. "Die Perspektiven für die Unternehmen sind trübe", sagte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater anlässlich der Veröffentlichung des Deka-S-Finanzklimas, das regelmäßig vom "Handelsblatt" und der Nachrichtenagentur dpa-AFX veröffentlicht wird. Die Politik müsse mehr tun, um den Herausforderungen der Zeit gerecht zu werden und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Der innerhalb der Umfrage zum Deka-S-Finanzklima ermittelte Index für das Konjunkturklima ging bei der aktuellen Umfrage um 14,2 Punkte auf 75,7 Zähler zurück. Anfang des Jahres hatte der Konjunkturklima-Index noch über dem neutralen Wert von 100 Zählern gelegen. Grundlage für das Deka-S-Finanzklima ist die quartalsweise Umfrage unter den Vorständen der deutschen Sparkassen.

"Es vollzieht sich weiterhin eine Stimmungsentwicklung, die die deutsche Wirtschaft nun schon eine Weile lang in Moll taucht", sagte Kater. Einen Lichtblick gibt es allerdings. Da bei der Umfrage auch die Konstitution des Bankensektors abgefragt werde, gebe es wenigstens ein Gegengewicht: "Die zurückgekehrten Zinsen stabilisieren die Kreditinstitute. Dieses Gegengewicht zur konjunkturellen Lage im Unternehmenssektor führt dazu, dass der Gesamt-Finanzklimaindex sich nur um 0,9 Zähler auf 84,1 Punkte verschlechtert hat. Trotzdem bleibt der Pfad der deutschen Wirtschaft mit konjunkturellen und strukturellen Schlaglöchern versehen."

Die Basis des Wirtschaftsstandortes Deutschland wie auch seine Tradition seien nach wie vor sehr gut, aber die Unsicherheit bleibe hoch, ob das in Zukunft auch so bleibt, sagte Kater. "Der Standort lebt mehr und mehr von der Substanz. Hierzu passen auch die Aussagen der Sparkassen-Vorstände in den Sonderfragen, die sich diesmal auch um den Standort Deutschland drehten: Insbesondere die Hoffnung auf baldige Besserung fehlt." Es sei aber nicht alles schlecht in der deutschen Wirtschaft. "Insbesondere zur Qualität der Unternehmen in ihren Geschäftsgebieten haben die Sparkassen großes Vertrauen. Aber die Herausforderungen in den Rahmenbedingungen sind groß und werden nach den Eindrücken im Sparkassenlager noch nicht entschlossen genug angegangen."/zb/jsl/tih