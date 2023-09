NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag weiter auf Erholungskurs. Wirtschaftsdaten stützten die Indizes, weil sie keine zusätzlichen Erwartungen an weitere Zinserhöhungen aufkommen ließen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stand im frühen Handel zuletzt noch mit 0,08 Prozent im Plus bei 33 693,48 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,44 Prozent auf 4318,69 Zähler. Noch besser sah es für den technologielastigen Nasdaq 100 aus mit plus 0,93 Prozent auf 14 839,69 Punkte. Für den zu Ende gehenden Monat September zeichnen sich allerdings für alle drei Indizes Verluste ab.

Neue Daten zu den Konsumausgaben und den Einkommen der US-Anleger sowie zum Preisauftrieb in den USA halfen den Kursen weiter auf die Beine. So verringerte sich im August der Preisauftrieb - gemessen an der für die Fed besonders relevanten PCE-Kernrate. Zudem fiel das Geschäftsklima in der Region Chicago im September schlechter aus als erwartet. Die immer näher rückende mögliche Stilllegung der Regierungsgeschäfte in den USA wegen der anhaltenden Haushaltsverhandlungen schreckt die Marktteilnehmer indes offenbar kaum./ajx/men

