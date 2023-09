Die Zukunft des PS5-Remakes von Knights of the Old Republic bleibt ungewiss. Jetzt hat Sony überraschend den offiziellen Trailer entfernt. Zur Besorgnis einiger Star-Wars-Fans hat Sony den offiziellen Trailer für das mit Spannung erwartete Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic von seinem Youtube-Kanal entfernt. Zudem wurden nahezu alle Tweets, die das Spiel im Jahr 2021 ankündigten, gelöscht. Damals wurde der Titel noch als PS5-Exklusivtitel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...