DJ Aktien Schweiz etwas fester dank ermutigender EU-Inflation und US-Vorgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Ermutigende Inflationsdaten aus der Eurozone und positive Vorgaben der US-Börsen haben dem schweizerischen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb gegeben. Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende ließen die Kurse allerdings von ihren Tageshochs zurückkommen. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 10.964 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,81 (zuvor: 17,7) Millionen Aktien.

Nach den Inflationsdaten aus Deutschland am Donnerstag haben auch die entsprechenden Daten für die Eurozone eine Abschwächung des Preisauftriebs im September gezeigt. In den USA stieg der PCE-Preisindex in der Kernrate im August auf Monatssicht etwas weniger stark als erwartet, was ebenfalls mit Erleichterung aufgenommen wurde. Daneben überraschten der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan positiv.

Unter den Einzelwerten in der Schweiz stiegen Richemont um 1,9 Prozent und führten damit die Gewinner im SMI an. Anleger nutzten hier wohl die zuletzt schwache Kursentwicklung zum Einstieg. Dass die Citigroup das Kursziel für die Aktie auf 138 von 172 Franken gesenkt hatte, belastete nicht, denn die Kaufempfehlung wurde bekräftigt.

Gefragt waren auch Sika (+1%) und Geberit (+1,4%). Die beiden baunahen Unternehmen haben für die kommende Woche Investorenveranstaltungen angekündigt.

Für die Aktie von Givaudan (+0,5%) hatte die Deutsche Bank das Kursziel auf 3.050 von 2.850 Franken angehoben, die Empfehlung "Hold" aber bestätigt.

Unter den Indexschwergewichten verbesserten sich Nestle um 0,8 Prozent. Roche legten um 0,3 Prozent zu. Novartis gingen 0,2 Prozent höher aus dem Handel. Der Pharmakonzern hat den Verkauf des Augenheilkundegeschäfts für 2,5 Milliarden US-Dollar an Bausch + Lomb abgeschlossen.

Bei einigen Nebenwerten machten Analystenkommentare die Kurse. VAT gewannen 3,2 Prozent nach der Hochstufung auf "Buy" von "Hold" durch Berenberg. Bystronic (-2,7%) waren von Stifel auf "Hold" von "Buy" abgestuft worden. Bei Schindler (+2,4%) hatte die Deutsche Bank das Kursziel auf 205 von 212 Franken gesenkt, ihre Empfehlung "Buy" aber bekräftigt.

In einer Gegenbewegung auf die heftigen Verluste vom Donnerstag erholten sich Ams-Osram um 4,3 Prozent. Das Unternehmen hatte die Aktionäre mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung verschreckt.

