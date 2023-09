Vaduz (ots) -Am Freitag, 29. September 2023 wurden Dominique Kranz, Patrick Marxer und Mario Neff nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen zweijährigen Ausbildung von Polizeichef Jules Hoch und in Anwesenheit von Innenministerin Sabine Monauni feierlich ins Korps der Landespolizei aufgenommen.Während der feierlichen Aufnahme im Regierungsgebäude in Vaduz wies Innenministerin Sabine Monauni auf die steigenden Anforderungen an den Polizeiberuf hin und zeigte sich erfreut über den personellen Zuwachs bei der Landespolizei. "Das sicherheitspolitische Umfeld verändert sich ständig und damit auch die Herausforderungen und Aufgaben unserer Landespolizei. Professioneller Polizeinachwuchs ist daher für die Sicherheit in unserem Land unverzichtbar". Sie gratulierte den drei neuen Korpsmitgliedern der Landespolizei zum Prüfungserfolg und wünschte ihnen alles Gute für ihre anspruchsvolle Tätigkeit.Polizeichef Jules Hoch betonte in seiner Ansprache ebenfalls, dass Sicherheit nur mit qualifiziertem Personal möglich ist. Während die Aspiranten im ersten Ausbildungsjahr die Polizeischule Ostschweiz besuchen, absolvieren sie ihr Praxisausbildungsjahr bei der Landespolizei. "Der Ausbau der Polizeigrundausbildung auf zwei Jahre bietet der Landespolizei die Möglichkeit, die Polizeianwärter und Polizeianwärterinnen mit dem konkreten Polizeialltag in Liechtenstein vertraut zu machen", erklärte der Polizeichef und gratulierte zum erfolgreichen Abschluss mit Eidgenössischem Berufsdiplom.Anschliessend tauschte der Polizeichef in einem feierlichen Akt die Aspiranten-Schulterpatten gegen die Schulterpatten der Landespolizei aus und vollzog damit die formelle Aufnahme von Dominique Kranz, Patrick Marxer und Mario Neff ins Korps der Landespolizei.Regierung und Landespolizei gratulieren den drei neuen Polizisten ganz herzlich zum Ausbildungserfolg und wünschen ihnen viel Freude in ihrem neuen Beruf.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100911891