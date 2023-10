Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Palantir-Aktie scheint sich auf dem Vormarsch zu befinden, mit einem Plus von 13,2% in der letzten Handelswoche und einer monatlichen Wertsteigerung von 6,4%. Insbesondere im Kontext der jüngsten Entwicklungen in der Unternehmensstruktur und bei den Aufträgen bekommt dieses Wachstum eine besondere Bedeutung. Palantir Technologies, ein Pionier im Bereich der Datenanalyse, hat kürzlich einen beachtlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...