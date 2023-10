Mainz (ots) -In Bayern und Hessen werden am Sonntag, 8. Oktober 2023, neue Landtage gewählt. Ab 17.30 Uhr berichtet das ZDF live aus den Wahlstudios im Münchener Maximilianeum und im Landtag in Wiesbaden. In den Tagen zuvor sendet das "ZDF-Morgenmagazin" mit "moma vor der Wahl" am Mittwoch, 4. Oktober 2023, live aus dem Kurhaus in Wiesbaden und am Freitag, 6. Oktober 2023, live aus dem Paulaner am Nockherberg in München. Bereits online in der ZDFmediathek ist "Die Kneipenwahl - Der Wahlcheck mit Eva Schulz" zu sehen - die Folge zur Wahl in Bayern sendet das ZDF am 5. Oktober 2023, die zu Hessen am 6. Oktober 2023, jeweils nach Mitternacht.Wahlen in Bayern und Hessen - Live aus München und WiesbadenRund 9,4 Millionen Wahlberechtigte in Bayern, rund 4,3 Millionen in Hessen - die beiden Landtagswahlen am Sonntag, 8. Oktober 2023, haben Gewicht.Was machen die schlechten Umfragewerte der Bundesregierung mit SPD, Grünen und FDP in den Ländern? Kann die Union doch noch von den Fehlern der Ampel profitieren? Und punktet die AfD nach letzten Erfolgen im Osten nun auch im Westen? Erste Erkenntnisse dazu sind ab 17.30 Uhr im ZDF zu gewinnen. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten meldet sich aus dem ZDF-Wahlstudio im Münchener Maximilianeum. Aktuelle Zahlen, Hochrechnungen und Analysen der Forschungsgruppe Wahlen präsentiert ZDF-Politikchef Matthias Fornoff. Für erste Einordnungen ist Parteienforscher Karl-Rudolf Korte dabei.Wahlabend onlineDer Wahlabend ist auch live in der ZDFmediathek zu verfolgen. Auf ZDFheute.de und in der ZDFheute-App sind jederzeit alle Informationen, Prognosen und Hochrechnungen sowie aktuelle Statements von Politikerinnen und Politikern abrufbar. Auf facebook.com/ZDFheute und auf Instagram/zdfheute werden Stimmen zur Wahl gesammelt und die interessantesten Analyseergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen in Erklärgrafiken aufbereitet."moma vor der Wahl" aus Wiesbaden und München"ZDF-Morgenmagazin"-Moderator Andreas Wunn meldet sich am Mittwoch, 4. Oktober 2023, live aus dem Kurhaus in Wiesbaden. In jeder halben Stunde zwischen 6.00 und 9.00 Uhr interviewt er dort vor Publikum diese Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landtagswahl in Hessen: Elisabeth Kula, Linke; Stefan Naas, FDP; Nancy Faeser, SPD; Robert Lambrou, AfD; Boris Rhein, CDU; Tarek Al-Wazir, Grüne. Zudem ist Peter Wagner, Leiter des ZDF-Landesstudios Hessen, als Gesprächspartner dabei.Am Freitag, 6. Oktober 2023, ist Andreas Wunn im Paulaner am Nockherberg in München und hat dort vor Publikum in jeder halben Stunde zwischen 6.00 und 9.00 Uhr diese Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Wahl in Bayern im Gespräch: Martin Hagen, FDP; Katrin Ebner-Steiner, AfD; Katharina Schulze, Grüne; Hubert Aiwanger, Freie Wähler; Markus Söder, CSU; Florian von Brunn, SPD. Zudem ist Stefan Leifert, Leiter des ZDF-Landesstudios Bayern, als Gesprächspartner dabei.Politbarometer ExtraNach dem "Politbarometer Extra" (https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-extra-bayern-hessen-100.html) zu Bayern und Hessen vom 29. September 2023 wird ein weiteres "Politbarometer extra" zu den beiden Landtagswahlen im "heute journal" am Donnerstag, 5. Oktober 2023, 21.45 Uhr im ZDF präsentiert."Die Kneipenwahl" mit Eva SchulzBildung, Klima, Toleranz - Polit-Interviewerin Eva Schulz fragt junge Menschen in einer Kult-Kneipe vor den Wahlen in Bayern und Hessen: Was sind die drängendsten Probleme im Land? Für welche sich das Kneipenpublikum entschieden hat, ist bereits in der ZDFmediathek zu sehen. Das ZDF sendet in der Nacht von Donnerstag, 5., auf Freitag, 6. Oktober 2023, 0.45 Uhr, "Die Kneipenwahl in Hessen" und in der Nacht von Freitag, 6., auf Samstag, 7. Oktober 2023, 1.15 Uhr, die "Kneipenwahl in Bayern".