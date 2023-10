Hamburg (ots) -Eigentlich will Maya nur ihren Geburtstag feiern und mit ihren Freunden ein neues Escape-Room-Game spielen. Eigentlich. Denn plötzlich sind ihre Eltern verschwunden!Im Abenteuer-Hörspiel "Die Villa im Wald", können Hörerinnen und Hörer Maya und ihren Freunden helfen, die Erwachsenen wieder zu finden. Denn sie bestimmen, wie die Geschichte rund um eine gruselige Audiobotschaft weitergeht.Die moderne Umsetzung des Genres "Abenteuerspielbuch", auch "Choose-your-own-adventure" für Kinder bietet eine Mischung aus packender Story, fantasievoll gestalteter Klangwelt und Rätseln. Doch Vorsicht: Nicht jede Entscheidung endet gut - und genau das macht den Nervenkitzel beim Hören aus. Damit trotzdem alle nachts gut schlafen, können die Hörer*innen den Gruselfaktor des interaktiven Hörspiels auf der Webseite adventure-hoerspiele.ard.de anpassen.Mit "Die Villa im Wald" veröffentlicht die ARD (NDR mit BR, hr, rbb, WDR) erstmals ein interaktives Hörspiel für Kinder ab 9 Jahren. Unter der Federführung des Norddeutschen Rundfunks ist ein etwa einstündiges Abenteuer zum Hören entstanden, bei dem die Kinder an insgesamt 15 Stellen selbst entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Die Autorin des Hörspiels ist Lisa Krumme. Beteiligt an der Produktion waren neben dem NDR die Kinderradio-Redaktionen von BR, hr, rbb und WDR.Die Handlung:Eigentlich will Maya nur ihren Geburtstag feiern und mit ihren Freunden Theo und Jonte das neueste Escape Room Game spielen. Eigentlich. Denn plötzlich sind ihre Eltern verschwunden! Dann finden die Drei eine mysteriöse Audiobotschaft, die sie in eine Welt voll kniffliger Rätsel und teils schauriger Begegnungen lockt. Wie können Maya und ihre Freunde die Eltern retten? Ist es wirklich eine gute Idee, im Keller der Grusel-Villa zu suchen? Oder sollen die Drei sich doch lieber auf dem Dachboden umschauen? Wer die Rätsel löst und mutig den richtigen Weg einschlägt, hilft Maya dabei, ihre Eltern zu finden und den unheimlichen Bewohnern der mysteriösen Villa zu entkommen.Wir empfehlen dieses Hörspiel für Kinder ab 9 Jahren.Sendehinweise:"Die Villa im Wald" - Die interaktive Fassung (inklusive Gruselfaktor-Regler) ab dem 1. Oktober online unter adventure-hoerspiele.ard.de/In der ARD Audiothek steht ebenfalls ab 1. Oktober die Sendefassung zur Verfügung: https://ots.de/GIQRZfSendetermine im Radio:- WDR 5, 30.09., 19:05 Uhr- NDR Info, 01.10., 8:04 Uhr (Aufzeichnung: Kinder im Studio entscheiden gemeinsam mit Moderator wie die Geschichte weitergeht.)- rbbKultur, 01.10., 14:00 Uhr- hr2-kultur, 08.10., 8:04 Uhr- Bayern2, 10.-13.10., jeweils ab 18:30 Uhr (Live: Hörerinnen und Hörer können anrufen und entscheiden, wie die Geschichte weitergeht.)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5615875