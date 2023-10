News von Trading-Treff.de Die inzwischen vierte Verlustwoche in Folge brachte dem S&P500 ein weiteres Minus von -0.74%. Erstaunlicherweise können die kleinen Werte und die Nasdaq100 sich sogar ins Plus retten. Meine Depots ebenso und so darf ich über einen Gewinn von immerhin 3.512,12 EUR berichten. Gewinn von 3.512,12 EUR im Portfolio Die Marktampel macht etwas Boden gut, bleibt aber noch knapp bei rot. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. ...

